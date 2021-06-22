AÖF Adalet bölümü kapatıldı mı? Açık Öğretim Fakültesi bölümleri 2021

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Adalet bölümünün kapatılıp kapatılmadığı merak konusu oldu. AÖF Adalet Bölümü'nde okumak isteyen öğrenciler, AÖF Adalet kapatıldı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan adaylar, okumak istedikleri üniversite bölümleri hakkında araştırmalarına başladı.

Üniversite eğitimini Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde sürdürmek isteyen öğrenciler, AÖF bölümlerini araştırıyor. AÖF bölümleri arasında Adalet bölümünü göremeyen öğrenciler, AÖF Adalet kapatıldı mı? sorusuna yanıt arıyot.

Peki AÖF Adalet bölümü kapatıldı mı? İşte Açık Öğretim Fakültesi bölümleri 2021

AÖF ADALET BÖLÜMÜ KAPATILDI MI, NEDEN?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 18 Haziran 2021 tarihli yazısında AÖF Adalet bölümünün kapatıldığını bildirdi.

YÖK'ün konuya ilişkin resmi yazısında, "26/5/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim önlisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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