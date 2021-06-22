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- AÖF Adalet bölümü kapatıldı mı? Açık Öğretim Fakültesi bölümleri 2021
AÖF Adalet bölümü kapatıldı mı? Açık Öğretim Fakültesi bölümleri 2021
- Haber Merkezi
- 22.06.2021 - 15:49
26-27 Haziran 2021 tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan adaylar, okumak istedikleri üniversite bölümleri hakkında araştırmalarına başladı.
Üniversite eğitimini Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde sürdürmek isteyen öğrenciler, AÖF bölümlerini araştırıyor. AÖF bölümleri arasında Adalet bölümünü göremeyen öğrenciler, AÖF Adalet kapatıldı mı? sorusuna yanıt arıyot.
Peki AÖF Adalet bölümü kapatıldı mı? İşte Açık Öğretim Fakültesi bölümleri 2021
AÖF ADALET BÖLÜMÜ KAPATILDI MI, NEDEN?
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 18 Haziran 2021 tarihli yazısında AÖF Adalet bölümünün kapatıldığını bildirdi.
YÖK'ün konuya ilişkin resmi yazısında, "26/5/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim önlisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
AÖF BÖLÜMLERİ
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Aşçılık
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Dış Ticaret
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
- Emlak Yönetimi
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Ev İdaresi
- Felsefe
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlahiyat
- İlahiyat (Arapça)
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Yönetimi
- Kültürel Miras ve Turizm
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sağlık Yönetimi
- Sosyal Hizmet
- Sosyal Hizmetler
- Sosyal Medya Yöneticiliği
- Sosyoloji
- Spor Yönetimi
- Tarım Teknolojisi
- TarihTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm Ve Seyahat Hizmetleri
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Yaşlı Bakımı
- Yerel Yönetimler
- Yönetim Bilişim Sistemleri