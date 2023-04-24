AÖF Bahar Dönemi ara sınav sonucu açıklandı

İHA
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden beklenen açıklama geldi.
Nisan ayında sınava giren öğrenciler, sonuçları merak ediyordu.
AÖF, sonuçların açıklandığını duyurdu.
Sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Sonuçlarına aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz” denildi.
Sınav sonucu öğrenmek için tıklayın..
Ara sınavlar online yapılmıştı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Ara sınavları "esinav.anadolu.edu.tr" adresinden çevrimiçi olarak yapılmıştı.
Dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs'ta
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde Bahar Dönemi dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde uygulanacak.