AÖF Bahar Dönemi ara sınav sonucu açıklandı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılan bahar yarıyılı ara sınav sonuçları yayınlandı.

İHA Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden beklenen açıklama geldi. Nisan ayında sınava giren öğrenciler, sonuçları merak ediyordu. AÖF, sonuçların açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçları açıklandı Anadolu Üniversitesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Sonuçlarına aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz” denildi. Sınav sonucu öğrenmek için tıklayın.. Ara sınavlar online yapılmıştı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Ara sınavları "esinav.anadolu.edu.tr" adresinden çevrimiçi olarak yapılmıştı. Dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs'ta Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde Bahar Dönemi dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde uygulanacak.