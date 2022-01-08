AÖF ders geçme notu 2022: AÖF ders geçme notu nasıl hesaplanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ardından AÖF ders geçme notları araştırmaları hız kazandı. Peki AÖF ders geçme notu kaç, nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin final sınavları bu hafta sonu 8-9 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

2021-2022 Güz dönemi final sınavların ardından AÖF ders geçme notu, puan hesaplama işlemleri araştırılmaya başlandı.

AÖF ders geçme notu kaç ve nasıl hesaplanır öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki AÖF 2022 puan nasıl hesaplanır? Ders geçme notu kaç 2022? İşte konunun ayrıntıları...

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ 2022?

AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

FF olan derlerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.

AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak

belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.

Örnek vermek gerekirse:

Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

Toplam: 74'tür.

Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.

AÖF HARF DERS GEÇME NOTLARI