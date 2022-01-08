- Haberler
- Eğitim Haberleri
- AÖF ders geçme notu 2022: AÖF ders geçme notu nasıl hesaplanır?
AÖF ders geçme notu 2022: AÖF ders geçme notu nasıl hesaplanır?
- Haber Merkezi
- 08.01.2022 - 09:54
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin final sınavları bu hafta sonu 8-9 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.
2021-2022 Güz dönemi final sınavların ardından AÖF ders geçme notu, puan hesaplama işlemleri araştırılmaya başlandı.
AÖF ders geçme notu kaç ve nasıl hesaplanır öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki AÖF 2022 puan nasıl hesaplanır? Ders geçme notu kaç 2022? İşte konunun ayrıntıları...
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ 2022?
AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.
FF olan derlerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.
AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?
On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak
belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.
Örnek vermek gerekirse:
Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18
Final Notu: 80 (80x0.70) = 56
Toplam: 74'tür.
Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.
AÖF HARF DERS GEÇME NOTLARI
-
84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz
-
77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz
-
71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz
-
66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz
-
61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz
-
56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz
-
50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz
-
46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz
-
40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz
-
33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz
-
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.