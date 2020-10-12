AÖF DGS 2020 kayıt tarihleri ne zaman? AÖF DGS kayıt nasıl yapılır?

AÖF DGS 2020 kayıt tarihleri ne zaman? AÖF DGS kayıt nasıl yapılır?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt dönemi başlıyor. Açıköğretim Fakültesi'ni tercih edecek öğrenciler belirlenen kayıt tarihleri aralığında işlem yapabiliyor.

DGS tercih sonuçlarını açıklanmasının ardından da kayıt tarihleri araştırılmaya başlandı. AÖF DGS kayıt tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı.

AÖF DGS KAYIT TARİHLERİ

Açıköğretim Fakültesi Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri bu yıl 12-15 Ekim olarak belirlendi. AÖF DGS kayıtları 12 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayıp, 15 Ekim 2020 Perşembe günü sona erecektir.

16 Ekim 2020 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak olup saat 17:00’da sona erecektir.

AÖF DGS KAYIT NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.