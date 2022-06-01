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AÖF final notu öğrenme 2022: AÖF bahar dönemi final sonuçları açıklandı mı?

AÖF final notu öğrenme 2022: AÖF bahar dönemi final sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencileri, final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki AÖF final sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı...