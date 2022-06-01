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    AÖF final notu öğrenme 2022: AÖF bahar dönemi final sonuçları açıklandı mı?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencileri, final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki AÖF final sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 11:26
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    AÖF final notu öğrenme 2022: AÖF bahar dönemi final sonuçları açıklandı mı?

    2021-2022 AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları ile ilgili son gelişmeler öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları, 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

    Toplamda 4 oturumda gerçekleştirilen final sınavlarının ardından gözler sonuçlara çevrildi.

    Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla binlerce öğrenci mezuniyet durumunu öğrenebilecek.

    Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçlarına nasıl bakılır? İşte AÖF sınav sonucu ekranı...

    AÖF final sonuçları açıklandı mı?

    AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları erişime açıldı.

    AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.

    AÖF sınav sonucu öğrenme ekranı

    AÖF final notu öğrenme 2022: AÖF bahar dönemi final sonuçları açıklandı mı? #1


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