AÖF final sınavı giriş yerleri açıklandı mı? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı tarihleri

AÖF final sınavı giriş yerleri açıklandı mı? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı tarihleri

AÖF sınav giriş belgesi, Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavlarına kısa bir süre kala adayların gündeminde yerini aldı. Peki 2021-22 AÖF final sınavı giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri (AÖF) 2021-2022 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavları için geri sayım başladı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları takvime göre bu yıl ocak ayında organize edilecek.

Sınava kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar girebilecek. Sınavlara katılım sağlayacak öğrencilerin sınav yeri bilgisini de içeren sınav giriş belgesini edinmesi gerekecek.

Söz konusu sınava nerede katılacağını öğrenmek isteyen adaylar, ''Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı giriş yerleri açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki AÖF dönem sonu sınavı giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri...

AÖF FİNAL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Ünversitesi AÖF 2021-2022 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavları, 8-9 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Söz konusu sınava katılacak olan AÖF öğrencileri, sınav giriş yerlerini Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecek. AÖF final sınavı giriş belgesinde öğrencilerin salon numara bilgileri yer alacak.

AÖF sınav giriş belgeleri ise henüz açıklanmadı. Önceki sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizde yer vereceğiz.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2022

Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022

Yaz Okulu Sınavı 06 Ağustos 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır.

Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.