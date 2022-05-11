AÖF final sınavı giriş yerleri açıklandı mı? 2022 AÖF dönem sonu sınavı tarihleri

AÖF final sınavı giriş yerleri açıklandı mı? 2022 AÖF dönem sonu sınavı tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, bahar dönemi final sınavları için geri sayıma geçti. Peki AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte 2022 AÖF dönem sonu sınavı tarihleri...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimiyle bahar yarıyılı final sınavı tarihleri de öğrencilere duyuruldu.

Yayınlanan takvime göre; AÖF bahar dönemi final sınavları, 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

Sınavlara katılım sağlayacak öğrencilerin sınav yeri bilgisini içeren sınav giriş belgesini edinmesi gerekecek.

Bu noktada sınav yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, ''Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor.

Peki 2022 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2022 AÖF final sınavı tarihleri....

2022 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Ünversitesi AÖF 2021-2022 yılı bahar dönemi final sınavları, 21-22 Mayıs tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek. AÖF sınav giriş belgeleri, öğrencilerin seçtiği sınav yerlerine göre düzenlenecek.

Ancak AÖF dönem sonu sınavları giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. AÖF sınav giriş belgelerinin söz konusu sınava bir hafta kala yayınlanması bekleniyor.

AÖF Yaz Okulu Sınavı ise 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.