AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2021-2022 AÖF final sınavı sonuç tarihinde!

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler, sınav sonuç tarihine çevrildi. Peki 2021-2022 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları, 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplamda 4 oturumda gerçekleştirilen final sınavlarının ardından sınava katılım sağlayan adaylar, AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları için geri sayıma geçti.

''AÖF ders geçme notu kaç ve nasıl hesaplanır? soruları da öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

Peki AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi? AÖF 2022 puan nasıl hesaplanır? Ders geçme notu kaç 2022? İşte 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuç tarihi...

2021-2022 AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 AÖF güz dönemi final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Ancak geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının, birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ 2022?

AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

FF olan derlerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.

AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak

belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.

Örnek vermek gerekirse:

Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

Toplam: 74'tür.

Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.

AÖF HARF DERS GEÇME NOTLARI