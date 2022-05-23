AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2022 AÖF bahar dönemi final sınavı sonuç tarihinde!

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler, sınav sonuç tarihine çevrildi. Peki 2022 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları, 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplamda 4 oturumda gerçekleştirilen final sınavlarının ardından kurum tarafından yapılan açıklamada, sınav sorularının ve cevaplarının yayınlandığı duyuruldu.

Sınavlara giren ve başarılı olup olmadığını merak eden öğrenciler ise AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları için geri sayıma geçti. ''AÖF ders geçme notu kaç ve nasıl hesaplanır? soruları da öğrencilerin gündemindeki yerini aldı.

Peki AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi? 2022 AÖF puan nasıl hesaplanır, ders geçme notu kaç? İşte 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuç tarihi...

2022 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

Ancak AÖF sınav sonuçları, genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanıyor. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında detaylara haberimizde yer vereceğiz.

AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, sonuçlar açıklandığında https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.





2022 AÖF ders geçme notu kaç?

AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

FF olan derlerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.

AÖF ders geçme notu nasıl hesaplanır?

On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak

belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.

Örnek vermek gerekirse:

Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

Toplam: 74'tür.

Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.

AÖF harf ders geçme notları