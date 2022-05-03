AÖF final sınavı tarihleri 2022: AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, bahar dönemi final sınavları için geri sayıma geçti. Peki AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2022 AÖF dönem sonu sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi vize sınavları, 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı.

Ara sınavların tamamlanmasının ardından 2022 AÖF bahar dönemi dönem sonu sınav tarihleri, öğrencilerin gündemindeki yerini aldı.

Peki 2022 AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte 2022 AÖF final sınavı tarihleri...

2022 AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Ünversitesi AÖF 2021-2022 yılı bahar dönemi final sınavları, 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

AÖF sınav giriş belgeleri, öğrencilerin seçtiği sınav yerlerine göre düzenlenecek. AÖF yaz okulu sınavları ise 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

Ancak final sınavları için henüz giriş belgeleri yayınlanmadı. AÖF sınav giriş belgelerinin söz konusu sınava bir hafta kala yayınlanması bekleniyor.