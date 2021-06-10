AÖF final sonuçları sorgulama 2021: AÖF sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencileri, 2. ve 6. yarıyıl final sınav sonuçlarını araştırıyor. Peki AÖF finaller açıklandı mı? İşte AÖF final sonucu sorgulama ekranı 2021

2021 AÖF final sınavı sonuçları ile ilgili son gelişmeler öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu 2 ve 6. Yarıyıl Dersleri Sınavları çevrimiçi ortamda 29-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı.

Öğrenciler AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF final sonucu nasıl sorgulanır? gibi soruları araştırıyorç Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı 2021...

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz AÖF vize sınavlarının sonuçları sınavların bitiminden bir hafta sonra açıklanmıştı. Final sınavlarının sonuçları da 10 Haziran 2021 Perşembe günü açıklandı.

AÖF sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileri veya e-Devlet girişiyle görüntüleyebilirsiniz.