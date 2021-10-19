AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri: 2021-2022 AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ve ders seçme işlemlerinin tamamlanmasının ardından AÖF vize sınavı tarihleri merak konusu oldu. Peki, 2021-2022 AÖF ara sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri, 17 Ekim 2021 Pazar günü tamamlandı.

İşlemlerin ardından ''AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak?'' sorusu öğrencilerin gündemdeki yerini aldı.

AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamayla belli oldu.

AÖF akademik takviminde yer alan bilgilere göre öğrenciler, AÖF güz dönemi ara sınavlarına kasım ayında katılım sağlayacak.

Peki, AÖF ara sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2021-2022 AÖF güz dönemi vize sınav tarihleri...

2021-2022 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi'nin 2021-2022 akademik yılı takvimine göre, AÖF güz dönemi ara sınavları, 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirilmişti.