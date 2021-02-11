AÖF ikinci dönem uzaktan mı, yüz yüze mi? AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? AÖF 2.dönem takvimi..

AÖF ikinci dönem uzaktan mı, yüz yüze mi? AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? AÖF 2.dönem takvimi..

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenciler, bahar dönemine dair eğitimleri ve sınavların nasıl yapılacağını araştırıyor. AÖF, konuyla ilgili son detayları öğrencilerle paylaştı.

Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerin merakla beklediği ikinci döneme dair sınav tarihleri açıklandı.

Koronavirüs endeniyle güz dönemi sınavlarının online olarak tamamlanmasının ardından bahar dönemi sınavlarının online olup olmayacağı ile detaylar da merak konusu oldu.

Peki AÖF ikinci dönem uzaktan mı, yüz yüze mi? Bahar dönemi sınavları ne zaman? İşte AÖF bahar yılı takvimi..

AÖF BAHAR DÖNEMİ ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

AÖF 2021 Bahar Dönemi sınavlarının önceki sınavlar gibi online yapılıp yapılmadığı araştırılıyor.

MEB Bakanı Ziya Selçuk'un son günlerde yaptığı yüz yüze eğitim açıklamalarına istinaden AÖF öğrencileri 2021 ikinci dönemAÖF sınavlarının nasıl olacağını araştırıyor.

Bakan Selçuk ülkede hızlı bir şekilde aşılanmanın yapıldığına değinerek yüz yüze eğitime kademeli olarak geçileceğini belirtmişti. Bu açıklama eğer 15 Şubat'tan sonra hayata geçirilirse AÖF sınavları da sınav merkezlerinden gerçekleştirilebilir.

Bu bilgiye istinaden sınavların yüz yüze yapılması öngörülüyor fakat, AÖF'den konuyla ilgili açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal "AÖF Bahar Dönemi sınavları yüz yüze mi olacak?" sorusuna şu cevabı verdi;

"Salgın sürecinde ülkemiz dünyaya örnek olacak bir mücadele sergiliyor. Biz de tüm imkanlarımızla bu mücadeleye katkı sunmaya çalışıyoruz. Biz bu alandaki tüm kararlarımızı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız başta olmak üzere devletimizin ilgili kurumlarının aldığı kararlar doğrultusunda, öğrencilerimizin hiçbirini mağdur etmeyecek şekilde belirliyoruz. Yine bahar dönemine ilişkin süreçleri de devletimizin ilgili kurumlarının aldığı kararlar doğrultusunda belirleyeceğiz."





AÖF İKİNCİ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre; bahar dönemi arası sınavı: 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Bahar dönemi dönem sonu sınavları 29-30 Mayıs 2021, Yaz okulu sınavı ise 8 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.