AÖF kayıt yenileme 2021-2022: AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti nasıl ödenir?

AÖF kayıt yenileme 2021-2022: AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti nasıl ödenir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Peki 2021-22 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti nasıl ödenir?

2021-2022 AÖF kayıt yenileme tarihleri, üniversite eğitimlerine açıktan devam eden öğrencilerin gündeminde yerini aldı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül 2021 Pazartesi yani bugün itibarıyla başladı ve 8 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek.

Eğitimlerine devam etmek isteyen adaylar, 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında kayıt yenileme ücretini ödeyecek ve ders seçimlerini yapacak.

AÖF kayıt yenileme ücreti ve işlemlerin nasıl yapılacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl ödenir? İşte 2021-2022 AÖF kayıt yenileme

2021-2022 AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. 2021-22 AÖF kayıt yenileme işlemi, aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile gerçekleştirilecektir.





AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

AÖF kayıt yenileme ücreti, ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 08 Ekim 2021 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir.

Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

08 Ekim 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.