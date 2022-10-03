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    AÖF kayıt yenileme başladı mı? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 kayıt yenileme takvimi belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor?
    • 03.10.2022 - 13:28
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    AÖF kayıt yenileme başladı mı? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı uzun zamandır merak ediliyordu.

    Üniversiteyi açıktan okumaya hazırlananlar veya kayıtlarını yenilemek isteyenler AÖF kayıtlarının nereden ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

    Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor? Kayıt işlemleri nasıl yapılır? İşte merak edilenler..

    AÖF kayıt yenileme başladı mı? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? #1

    AÖF kayıt yenileme tarihleri

    AÖF kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle başladı.Kayıt işlemleri 17 Ekim Pazartesi günü saat 22.00'ye kadar devam edecek.

    Kayıt yenileme işlemi nasıl yapılacak?

    Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada "Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

    Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.


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