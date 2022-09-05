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    AÖF kayıt yenileme ne zaman 2022? AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu sorusu yanıt buldu.İşte kayıt yenileme tarihi..
    • 05.09.2022 - 13:34
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    AÖF kayıt yenileme ne zaman 2022? AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

    AÖF kayıt tarihlerinde uzun zamandır devam eden heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite kayıt işlemlerinin bitmesinden sonra Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin kayır telaşı başladı.

    Öğrenciler kayıt tarihleriyle alakalı araştırmaları hızlandırdı.Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak, AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılabilir? İşte merakla beklenen AÖF kayıt yenileme tarihleri...

    AÖF kayıt yenileme ne zaman 2022? AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır? #1

    AÖF kayıt yenileme tarihi

    Merakla beklenen AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi konuya ilişkin bir açıklama yaparak tarihleri duyurdu.

    Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2022 Pazartesi gününe kadar devam edecek.

    İkinci Üniversite kayıtları devam ediyor

    AÖF ikinci Üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09:00’da başlamıştı.Bu kayıtlar 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00’de son bulacak..


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