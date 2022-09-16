AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? 2022 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? 2022 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi adayları 2022-2023 yılı kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyordu.Merak edilen tarih açıklandı..

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından büyük bir merakla beklenen, AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama ile kayıt yenileme tarihleri açıklandı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı için kayıtlarını yenilemek isteyen adaylar internette "AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak?" ve "AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyordu.İşte merak edilen o tarih..

AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman?

2022-2023 dönemi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2022 Pazartesi gününe kadar devam edecek.

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemleri "aof.anadolu.edu.tr" internet sitesinde bulunan Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile gerçekleştirilecektir.

Kayıt yenileyecek adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekiyor. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu veya mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini, istenilen tarihlerde anlaşmalı bankalar üzerinden ödemeleri gerekmektedir.