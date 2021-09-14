AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri 2021

Üniversite eğitimlerini açıktan devam eden öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına az bir zaman kala AÖF kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. Peki 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin büyük bir merakla beklediği AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

2021-2022 yeni eğitim öğretim yılına az bir zaman kala Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan duyuruda, kayıtların 8 Ekim 2021 tarihinde sona ereceği bildirildi.

Üniversite eğitimlerini açıktan devam ettirmek isteyen öğrenciler, kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ile ilgili detayları araştırmaya başladı.

Peki Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman başlayacak? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre AÖF kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak.

Kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül saat 09:00'da başlayacak ve 8 Ekim saat 17:00'de sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecek.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.