AÖF kayıt yenileme tarihleri 2022: AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti nasıl ödenir?

AÖF kayıt yenileme tarihleri 2022: AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti nasıl ödenir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 07-18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Peki 2022 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti nasıl ödenir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2021-2022 bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi süreci geldi.

AÖF kayıt yenileme işlemleri, 7 Şubat 2022 Pazartesi yani bugün itibarıyla başladı ve 18 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek.

Eğitimlerine devam etmek isteyen adaylar, 7-18 Şubat 2022 tarihleri arasında kayıt yenileme ücretini ödeyecek ve ders seçimlerini yapacak.

AÖF kayıt yenileme ücreti ve işlemlerin nasıl yapılacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Kayıt yenileme işlemlerinin başlaması ile birlikte ders ekle sil işlemleri de aynı tarihte yapılacak.

Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ücreti ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? İşte 2021-2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ekranı...

2022 AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayıp 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00'da sona erecektir.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. 2021-22 AÖF kayıt yenileme işlemi, aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile gerçekleştirilecektir.

18 Şubat 2022 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.





AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

AÖF kayıt yenileme ücreti, ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 18 Şubat 2022 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir.

Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

AÖF KAYIT VE DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.

Yeni ders durumuna göre Dönem Öğretim Gideri farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını bahar dönemi için 21 Mart-01 Nisan 2022 tarihlerinde ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.

2021-2022 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin bahar döneminde ders seçimi yapmaları gerekir. 2021-2022 Öğretim Yılında yeni açılan programlara (Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans, Görsel İletişim Tasarımı Lisans, İktisat (İngilizce) Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programları) kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yenileme dönemlerinde üst yarıyıldan ders seçimi yapamayacaktır.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2022