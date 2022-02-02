AÖF kayıt yenileme tarihleri 2022: AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman?

AÖF kayıt yenileme tarihleri 2022: AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri merak konusu oldu. Peki 2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? İşte AÖF 2021-2022 akademik takvimi...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 AÖF güz dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bahar dönemine çevrildi.

Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler, 2021-2022 AÖF bahar dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya koyuldu.

Peki 2022 AÖF kayıt yenileme ne zaman, tarihler belli oldu mu? AÖF kayıtları nasıl yapılacak? AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? İşte 2022 AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ile sınav tarihlerine ilişkin bilgiler....

2021-2022 AÖF KAYITLARI VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan kılavuza göre, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 07-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Ders seçimi işlemleri de bu tarihlerde yapılacak.

Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez. Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.

Yeni ders durumuna göre Dönem Öğretim Gideri farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını bahar dönemi için 21 Mart-01 Nisan 2022 tarihlerinde ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.

2021-2022 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin bahar döneminde ders seçimi yapmaları gerekir. 2021-2022 Öğretim Yılında yeni açılan programlara (Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans, Görsel İletişim Tasarımı Lisans, İktisat (İngilizce) Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programları) kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yenileme dönemlerinde üst yarıyıldan ders seçimi yapamayacaktır.

2021-2022 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ