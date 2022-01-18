AÖF koşullu geçme nedir? Anadolu Üniversitesi AÖF harf not sistemi 2022

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı sonuçları açıklandı. Akabinde 'AÖF ders geçme notu 2022 kaç? AÖF koşullu geçme nedir?' gibi sorular, öğrencilerin gündeminde yerini aldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları, 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşmişti.

Toplam 4 oturumda gerçekleştirilen final sınavlarının ardından sınava katılım sağlayan adaylar, AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları için geri sayıma geçmişti.

Heyecanlı bekleyişin ardından AÖF final sınavı sonuçları, 17 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından ''AÖF ders geçme notu 2022 kaç? AÖF koşullu geçme nedir?'' soruları, öğrencileirn gündeminde yerini aldı.

Peki AÖF ders geçme notu nasıl hesaplanır? 2022 AÖF harf notları nedir? AÖF DC DD FF ne demek? İşte 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF harf not sistemi...

2022 AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF'de ders geçme notu 35 puan olarak belirtilmiştir. 35 puanın altında kalan her not FF harfi ile gösterilir.

FF olan derlerin mutlaka tekrarının yapılması gerekir. Eğer ders notu 30 puandan fazlaysa, çan eğrisine girerek harf notu alacak ve adayın tüm sınavlarından aldığı genel ortalamaya göre doğrudan ya da koşullu geçmiş olacaktır.

AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.

Örnek vermek gerekirse:

Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

Toplam: 74'tür.

Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.

AÖF HARF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

AÖF HARF NOTLARI NE DEMEK?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez.

Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.