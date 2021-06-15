AÖF mezuniyet sorgulama 2021: AÖF mezuniyet belgesi nasıl alınır?

Mezuniyet durumunu öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖF mezuniyet sorgulama nasıl yapılır sorusunu araştırıyor. Peki AÖF mezuniyet belgesi nasıl alınır? 2021 AÖF mezuniyet sorgulama...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, sınav sonuçlarının açıklanması üzerine mezuniyet durumlarını sorgulamaya başladı.

AÖF mezun olduğumu nasıl anlarım sorusunu araştıran öğrenciler, AÖF geçici mezuniyet belgesi hakkında araştırma yapıyor.

AÖF mezuniyet sorgulama nasıl yapılır sorusunun yanıtı e-Devlet kapısı ile cevap buluyor. Peki AÖF mezuniyet belgesi nasıl alınır? İşte AÖF mezuniyet detayları..

AÖF MEZUN OLDUĞUMU NASIL ÖĞRENİRİM?

AÖF diploma sorgulama işlemleri, AÖF'ün https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Mezun olduğunu öğrenmek isteyen adaylar ise; Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak durumlarını öğrenebilirler.

Mezuniyet Koşulları Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

AÖF GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ

AÖF geçici mezuniyet belgesi alabilmek için öncelikle kişisel bilgilerle e-Devlet'te giriş yapılır. Ardından "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama" ekranında "Mezun Bilgileriniz" başlığı altında eğitim durumu görüntülenir. Burada "Belge Oluştur" butonuna tıklayıp sayfanın çıktısını alarak geçici mezuniyet belgesi temin edilmiş olur.