AÖF Onur Belgesi sorgulama: ATA AÖF onur belgesi nasıl alınır?

Final sonuçlarının ardından puanlarını öğrenen öğrenciler, onur belgesi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını sorguluyor. Peki AÖF onur belgesi nasıl alınır? ATA AÖF Onur Belgesi sorgulama ekranı 2021

AÖF final sonuçları 10 Haziran günü açıklandı. Puanlarını sorgulayan öğrenciler, onur belgesi alıp almadıklarını araştırıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde ATA AÖF onur belgesi nasıl alınır? sorusunun yanıtına yer verilmiştir.

Peki AÖF Onur Belgesi nasıl yapılır? ATA ÖAF Onur Belgesi nasıl sorgulanır? İşte detaylar..

AÖF ONUR BELGESİ NASIL ALINIR?

Onur belgesi 2 dönemde de verilebilmektedir. Onur belgesi alabilmek için o dönemde az 30 kredilik ders alınması gerekmektedir. Ek olarak aşağıdaki şartların da taşınması gerekir.

İşte o şartlar;

Dönem not ortalaması 3,00 ila 3,49 arasında olmalıdır.

Hiçbir dersten kalınmamış olmalıdır.

Ders notlarından hiçbiri FF, YZ ve DZ olmamalıdır.

Öğrenci, disiplin cezası almamış olmalıdır.

Öte yandan öğrencinin ortalaması 3,50 ila 4,00 arasında olursa da bu kez öğrenci yüksek onur belgesi almaya hak kazanır.

Ayrıca, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Uygulama Usul ve Esaslarının 8. maddesinde; "Yaz okulunda alınan dersler için Onur/Yüksek Onur Belgesi verilmez. Tekrar edilen dersler yaz okulunda alınmışsa son not ve dersin kredisi esas alındığından geçmiş döneme ait Onur Belgesi /Yüksek Onur Belgesi verilmez." denilmektedir.

ONUR BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler onur belgesi almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için açık öğretim öğrenci sayfasına girmeli. Eğer onur belgesi ya da yüksek onur belgesi almışsanız, “kayıt bilgisi” sayfasına tıkladığınızda aşağıdaki gibi bir uyarıyla karşılaşacaksınız.

Onur veya Yüksek Onur belgesi almaya hak kazanan öğrencile, https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/ adresindeki Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu'ndan T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle adres bilgilerini güncelledikten sonra belge isteklerinde bulunabilirler.