AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, vize sınavları için geri sayıma geçti. Peki AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 AÖF vize sınavı ne zaman? İşte 2022 AÖF sınav tarihleri..

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimiyle bahar yarıyılı vize tarihleri de öğrencilere duyuruldu.

2021-2022 takvimine göre AÖF bahar dönemi ara sınavları, 02-03 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Sınava kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar girebilecek.

Sınavlara katılım sağlayacak öğrencilerin sınav yeri bilgisini de içeren sınav giriş belgesini edinmesi gerekecek.

Bu noktada sınav yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, ''Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor.

Peki 2022 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman yapılacak? İşte AÖF sınavları ile ilgili son bilgiler...

2022 AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Ünversitesi AÖF 2021-2022 yılı bahar dönemi ara sınavları, 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

AÖF sınav giriş belgeleri, öğrencilerin 21 Şubat 2022 tarihinde seçtiği sınav yerlerine göre düzenlenecek.

Ancak nisan ayı başında yapılacak sınavlar için henüz giriş belgeleri yayınlanmadı. AÖF sınav giriş belgelerinin söz konusu sınava bir hafta kala yayınlanması bekleniyor.

AÖF SINAV TAKVİMİ 2022