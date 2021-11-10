AÖF sınav gözetmen ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav görevli ücretleri 2021

AÖF sınav gözetmen ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav görevli ücretleri 2021

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav görev ücretlerine zam yapıldı. Peki AÖF sınav görevli ücreti ne kadar oldu? İşte 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav gözetmen ücretleri...

Gelen son dakika haberine göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav görev ücretlerine zam yapıldı.

Bu gelişmenin ardından AÖF sınavlarında gözetmenlik yapmak isteyen adaylar, ''2021 Açıköğretim Fakültesi sınav görevi ücreti ne kadar?'' sorusuna yanıt aramaya başladı

Peki Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav gözetmen ücreti ne kadar? İşte 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav görevli ücretleri...

2021 AÖF SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Daha önce AÖF sınavlarında salon başkanı için görev yapanlara 100, gözetmen olarak görev yapanlara 90 lira ödenmekteydi.

AÖF sınavlarında görev yapan personele ödenen ve 2018 yılından beri değişmeyen ücretlere zam yapıldı.

Yeni uygulama ile sınavlarda salon başkanı olan görevlilere 120, gözetmenlere 100 lira ödenecek.