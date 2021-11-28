AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sıınav sonuç tarihi 2021

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler, AÖF sınav sonuç tarihine çevrildi. Peki 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2021-2022 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, 27-28 Kasım tarihlerinde düzenlendi.

Türkiye’de 81 il, 29 ilçe ve KKTC’de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilen ara sınavların ardından sınava katılım sağlayan adaylar, AÖF sınav sonuçları için geri sayıma geçti.

Peki AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sıınav sonuç tarihi...

2021 AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Ancak geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının, birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.