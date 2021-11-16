AÖF sınav tarihleri 2021-2022: AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

AÖF sınav tarihleri 2021-2022: AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi (AÖF) sınav tarihleri, katılım gösterecek adayların gündeminde yer alıyor. Peki 2021-2022 AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi? İşte AÖF sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınav tarihleri, sınavlara katılım sağlayacak adaylar tarafından merak ediliyor.

Bilindiği üzere AÖF a ilk kayıt ile kayıt yenileme işlemleri, geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Şimdi ise gözler, AÖF sınav tarihleri ve sınav yerlerine çevrildi.

Üniversite eğitimine açıktan devam eden ya da ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler, 2021-2022 AÖF sınav tarihlerinin yanı sıra sınavların nasıl yapılacağını da araştırıyor.

Peki AÖF sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınavları yüz yüze mi olacak, online mı? İşte 2021-2022 AÖF sınav tarihleri ve diğer detaylar...

2021 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları, 27-28 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2021 yılı AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılmıştı. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavlarının da yüz yüze yapılması bekleniyor. AÖF öğrenciler güz dönemi ara sınavlarına AÖF sınav merkezinde girebilecek.

Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek

2021 AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı.