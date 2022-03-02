AÖF sınav tarihleri 2022: AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?

AÖF sınav tarihleri 2022: AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2021-2022 bahar dönemi sınav takvimi yayınlandı. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, online mı yapılacak? İşte 2022 AÖF sınav tarihleri...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2021-2022 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 07-18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapıldı.

Kayıt yenileme işlemlerini şubat ayı içerisinde tamamlayan öğrenciler, AÖF bahar dönemi vize sınavları için geri sayıma geçti.

''AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak?'' sorusuna yanıt aranırken Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav takvimini yayınladı.

Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? AÖF bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak, yüz yüze mi, online mı? İşte 2021-2022 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri...

2022 AÖF BAHAR DÖNEMİ DINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi ara sınavları, 02-03 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

AÖF dönem sonu (final) sınavları ise 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos tarihinde yapılacak.

Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumlu olacak.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ, NASIL OLACAK?

AÖF sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili henüz duyuru paylaşılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.