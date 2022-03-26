Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
661.869
1.14%
BTXN Coin
40.97
-1.25%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    AÖF sınav yeri sorgulama ekranı: 2022 AÖF ara sınav giriş belgesi nereden alınır?

    Anadolu Üniversitesi 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak olan AÖF ara sınav giriş yerlerini açıkladı. Peki AÖF sınav yeri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2022 AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 10:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AÖF sınav yeri sorgulama ekranı: 2022 AÖF ara sınav giriş belgesi nereden alınır?

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları, 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    Üniversite eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, 2022 AÖF ara sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ederken beklenen açıklama geldi.

    Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav giriş yerlerinin açıklandığını duyurdu.

    Bu gelişmenin ardından AÖF sınav giriş belgesinin nasıl alınacağına dair araştırmalar hız kazandı.

    Sınav öncesi öğrenciler, AÖF giriş belgelerini öğrenci otomasyonu üzerinden T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecek.

    Peki 2022 AÖF vize sınavı giriş yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2022 AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı...

    2022 AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

    Anadolu Üniversitesi, 2021-2022 bahar yarıyılı ara sınavları sınav giriş belgelerinin yayınlandığını duyurdu.

    AÖF bahar dönemi ara sınavına katılacak öğrenciler, sınav giriş yerlerine AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

    2022 AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

    AÖF sınav yeri sorgulama ekranı: 2022 AÖF ara sınav giriş belgesi nereden alınır? #1

    AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN, ONLINE MI?

    2022 AÖF takvimine göre, ara sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs'ta yapılacak. Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos'ta düzenlenecek.

    AÖF bahar dönemi vize sınavlarının yüz yüze uygulanması bekleniyor.


    İlginizi Çekebilir

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun bebekleri doğdu
    Magazin

    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun bebekleri doğdu

    Aydın'da yolun karşısına geçerken tır çarpan kadın yaşamını yitirdi
    3. Sayfa

    Aydın'da yolun karşısına geçerken tır çarpan kadın yaşamını yitirdi

    Görüş Bildir