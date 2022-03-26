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AÖF sınav yeri sorgulama ekranı: 2022 AÖF ara sınav giriş belgesi nereden alınır?

AÖF sınav yeri sorgulama ekranı: 2022 AÖF ara sınav giriş belgesi nereden alınır?

Anadolu Üniversitesi 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak olan AÖF ara sınav giriş yerlerini açıkladı. Peki AÖF sınav yeri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2022 AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı...