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- AÖF sınav yeri sorgulama ekranı: 2022 AÖF ara sınav giriş belgesi nereden alınır?
AÖF sınav yeri sorgulama ekranı: 2022 AÖF ara sınav giriş belgesi nereden alınır?
- Haber Merkezi
- 26.03.2022 - 10:29
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları, 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Üniversite eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, 2022 AÖF ara sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ederken beklenen açıklama geldi.
Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav giriş yerlerinin açıklandığını duyurdu.
Bu gelişmenin ardından AÖF sınav giriş belgesinin nasıl alınacağına dair araştırmalar hız kazandı.
Sınav öncesi öğrenciler, AÖF giriş belgelerini öğrenci otomasyonu üzerinden T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecek.
Peki 2022 AÖF vize sınavı giriş yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2022 AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı...
2022 AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
Anadolu Üniversitesi, 2021-2022 bahar yarıyılı ara sınavları sınav giriş belgelerinin yayınlandığını duyurdu.
AÖF bahar dönemi ara sınavına katılacak öğrenciler, sınav giriş yerlerine AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek.
2022 AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI
AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN, ONLINE MI?
2022 AÖF takvimine göre, ara sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs'ta yapılacak. Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos'ta düzenlenecek.
AÖF bahar dönemi vize sınavlarının yüz yüze uygulanması bekleniyor.