AÖF sınavları başladı: Anadolu Üniversitesi AÖF online sınav giriş ekranı 2021

Anadolu Üniversitesi AÖF 2. ve 6. yarıyıl derslerinin sınavları bugünden itibaren başlıyor. Adaylar, AÖF online sınav giriş ekranını araştırıyor. İşte AÖF online sınav giriş ekranı 2021

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi online sınavları bugün itibarıyla başlıyor.

2. ve 6. dönem sınavları bugünden itibaren üç gün içinde gerçekleşecek, 4. ve 8. yarıyıl dersleri sınavları ise 5-6-7 Haziran'da gerçekleşecek.

Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde devam eden öğrenciler, AÖF online sınava nasıl girilir? sorusunu gündeme taşıdı. 3 gün sürecek olan 2. ve 6. dönem sınavları için AÖF online sınav giriş ekranı araştırılıyor.

Peki, AÖF online sınava nasıl girilir? İşte 29-30–31 Mayıs 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF online sınav giriş ekranı...

2021 AÖF ONLINE SINAVLAR NE ZAMAN?

AÖF 2020-2021 Bahar Dönemi çevrimiçi (online) dönem sonu sınavları, bugün itibarıyla başladı.

2. ve 6. yarıyıl derslerinin sınavları 29-30-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. 4. ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları ise 5-6-7 Haziran tarihlerinde yine online olarak uygulanacak.

AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?

Açık Öğretim Fakültesi 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Dönem Sonu Sınavları, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

Sınava ''esinav.anadolu.edu.tr'' adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Kimlik doğrulama uygulamasının ardından sınav ekranı açılacaktır.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınavlarının ikinci etabı 5-6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. AÖF sınav sonuçları, sınav bitiminden sonraki 5 gün içinde yani en geç 12 Haziran'a kadar erişime açılacak.