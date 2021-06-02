AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları tarihi 2021

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencileri, 2. ve 6. yarıyıl final sınavlarını tamamlanmasının sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 AÖF final sınavı sonuçları ile ilgili son gelişmeler öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu 2 ve 6. Yarıyıl Dersleri Sınavları çevrimiçi ortamda 29-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı.

4 ve 8. Yarıyıl Dersleri sınavları ise 7 Haziran tarihine kadar sürecek. Bu kapsamda AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor.

Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınav sonuçları tarihi..

2021 AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 ve 6. yarıyıl AÖF sınav sonuçları geçtiğimiz hafta tamamlandı. 4. ve 8. yarıyıl sınavları ise bu hafta sonu gerçekleşecek.

Tüm sınavların tamamlanmasının ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarını internet üzerinden duyuracak. Sınav takvimine göre sınavlar 7 Haziran'da sona erecek. Dönem sonu final sonuçları ise 14 Haziran'da erişime açılacak.

AÖF öğrencileri, final sınav notlarına 14 Haziran tarihinden itibaren anadolu.edu.tr adresinden, AÖF öğrenci numaralarıyla veya e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak ulaşabilecek. Öğrencilere sınav sonucuna ilişkin bir evrak gönderilmeyecek.