AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuç tarihi 2022

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınavları, 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların ardından '2022 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu gündemdeki yerini aldı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi vize sınavları, 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplam 4 oturumda gerçekleştirilen ara sınavların ardından sınava katılım sağlayan adaylar, AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları için geri sayıma geçti.

Üniversite eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan binlerce öğrenci, AÖF vize sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.

Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi? İşte 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuç tarihi...

2022 AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.

Geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.