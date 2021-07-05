AÖF yaz okulu kayıtları başladı: 2021 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu kayıtları başladı: 2021 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2020-2021 öğretim yılı Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları, bugün itibarıyla başladı. Peki 2021 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2021 AÖF yaz okulu kayıt ekranı..

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 öğretim yılı yaz okulu kayıtları, 05 Temmuz 2021 Pazartesi yani bugün itibarıyla başladı ve 9 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçecek ve yapılacak ödeme tutarları alınan ders/derslerin sayısına göre belirlenecek.

Kayıtların başlamasıyla birlikte başarısız derslerini yaz okulunda vermek isteyen binlerce açıköğretim öğrencisi, 2021 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır, ücreti ne kadar? sorularını gündeme taşıdı.

Peki 2021 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2021 AÖF yaz okulu kayıt ekranı...

2021 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI

2021 Açıköğretim ders seçimi ve yaz okulu kayıt bilgileri yayımlandı. Kılavuzla beraber yaz okulu başvuruları hakkında detayları duyuran Anadolu Üniversitesi, ödemelerin 9 Temmuz 2021 saat 22:30’a kadar yapılacağını bildirdi.

Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı AÖF yaz okulu başvuru ve kayıt kılavuzunda yer alan bilgilere göre öğrenciler, AÖF yaz okulu kayıtlarını, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapacak.

Yaz okulu kayıt ödemeleri, Ziraat Bankası aracılığıyla internet, kredi kartı veya ATM'lerden ödenebilecek.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Öğrenci, “https://anasis.anadolu.edu.tr” adresindeki “Öğrenci İşlemleri” menüsünden “Kayıt İşlemleri”ni seçerek ders seçme işlemine başlayacaktır.

Öğrenci bulunduğu yerden bilgisayar ortamında almak istediği ders/dersleri (o dersin açıldığı birime girerek) seçecektir. İkinci anadal ve yandal programına kayıtlı öğrenci, o ders için ayrılan ikinci anadal/yandal kontenjanından ders seçecektir.

Öğrenci, derslerini seçtikten sonra ders seçim onayı vermeden önce bilgisayardaki uyarıyı da dikkate alarak seçtiği derslerin doğruluğunu (dersin kodu, adı, kredisi vb.) kontrol ettikten sonra ders seçim onayını verecektir. Kayıt onayı verilen dersler için sistemde daha sonra değişiklik yapılmasına izin verilmeyecektir.

Öğrenci, seçmiş olduğu ders/derslerin saatine göre hesaplanan Yaz Okulu için ödemesi gereken öğrenim ücretini görebilecek ve Ziraat Bankasının herhangi bir şubesine T.C. kimlik numarasını, adını ve soyadını belirterek veya yine aynı bankanın İnternet bankacılığı, Sanal POS ve bankomatları aracılığıyla ödeyebilecektir. Ödemeler Kurum ödemelerinden veya ATM’lerden yapılmalıdır. EFT/Havale yapılmamalıdır. Öğrenci bilgisayarda gördüğü tutarın tamamını ödemek zorundadır. Aksi takdirde kayıt onayı verilmeyecektir.

Zaruri durumlarda birim çalışanı öğrencinin “Yaz Okulu Ders Seçim Onayı”nı kaldırabilir. Bunun için öğrencinin, ders seçimini tamamlamış, ödemesi gereken ücret bankaya bildirilmiş ancak bu ücreti ödememiş olması gerekir. Bu işlem için “Örgün Öğrenci Otomasyonundan Kayıt-Kayıt Yenileme menüsünden Yaz Okulu Ders Seçim Onayını Kaldır” programı kullanılacaktır.

Ödemesini yapan öğrencinin yaz okulu kayıt onayı (seçilen dersler için hesaplanan tutar ile banka ödemeleri karşılaştırılarak eşit olması hâlinde) sistemden otomatik olarak verilecektir.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenler, malüller ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası verilmiş olanların çocuklarından ve Devlet Burslusu öğrencilerden “Yaz Okulu Öğrenim Ücreti” tutarı tahsil edilmeyecektir.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Ders seçimine göre ödeme bilgisi oluşur. Ders seçimini yapan öğrenciler ödemelerini yaparak yaz okulu kayıtlarını yaptırabilir. Ders seçimi yapmadan ödeme bilgileri oluşmaz.

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz: