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    AÖF yaz okulu online mi, yüz yüze mi? Yaz okulu sınav duyurusu 2021

    Binlerce AÖF'li öğrencinin merakla beklediği yaz okulu kayıtları için süreç başladı. Öğrenciler yaz okulu yüz yüze mi, uzaktan mı olacak sorusunu araştırıyor. İşte son duyurular...
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 17:24
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    AÖF yaz okulu online mi, yüz yüze mi? Yaz okulu sınav duyurusu 2021

    2020-2021 AÖF Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında başlayacağı açıklandı. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama hızındaki artış nedeniyle eğitimler yüz yüze yapılmaya başlanmıştı.

    Birçok öğrenci uzaktan eğitime şehir dışından katılım sağlıyor.

    AÖF öğrencileri de AÖF yaz okulu sınavlarının uzaktan mı yoksa yüz  yüze mi yapılacağını araştırıyor. AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi yapılacak? İşte ayrıntılar...

    AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE Mİ?

    AÖF yaz okulu sınavlarına ilişkin Anadolu Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. "2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Kayıt ve Sınav Tarihleri" başlığı ile yayımlanan duyuruda yaz okulunun nasıl yapılacağına da yanıt verildi.

    Açıklamada şu ifadele yer verildi:

    "Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır."

    AÖF yaz okulu online mi, yüz yüze mi? Yaz okulu sınav duyurusu 2021 #1

    AÖF YAZ OKULU TARİHLERİ 2021

    Sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak. 5 Temmuz'da derslerin başlamasının ardından sınavlar için geri sayıma geçilecek. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 23-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.6 gün önce

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