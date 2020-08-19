AÖF yaz okulu online sınavları nasıl yapılacak? Online yaz okulu sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, AÖF yaz okulu sınavlarının online yapılacağını açıkladı. Online yaz okulu sınavlarının 5 Eylül tarihinde yapılacağı belirtildi.

Yaz döneminde yapılan Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı öğrenciler arasında merak konusu olmuştu.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin (AÜ) yaptığı açıklamada sınavların 5 Eylül'de yapılacağı belirtlirken, yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz tartışmalıydı.

YAZ OKULU SINAVI ONLİNE YAPILACAK

Ancak AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Twitter hesabı üzerinden sınavların online yapılacağını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "18 Ağustos 2020 tarihinde toplanan Üniversitemiz Senatosu, Yükseköğretim Kurulunun 13 Ağustos 2020 tarihli üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları isteğini, birçok ülkede yurtdışı Açıköğretim sınavlarının yüz yüze yapılmasının mümkün olmadığını, örgün öğretimde de yaz okulu sınavlarının çevrimiçi yapılıyor olmasını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamalarını ve Sağlık Bakanlığı'nın salgının devam etmekte olduğuna dair bilgilendirmeleri ve genel tavsiyelerini de göz önünde bulundurarak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu sınavlarının da, ölçme ve değerlendirmenin daha sağlıklı yapılmasına ilişkin önlemlerin de alınmasıyla, çevrimiçi (online) olarak yapılmasına karar vermiştir" denildi.



AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI

AÖF ikinci üniversite kayıtları için internet başvuruları 31 Ağustos 2020 - 16 Ekim 2020 tarihleri aralığında yapılacak.

AÖF bürosundan yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos 2020 - 15 Ekim 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Adaylar, aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "İkinci Üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir.

Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.