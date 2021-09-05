AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınavı sonuç tarihi 2021

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı, 4 Eylül’de tamamlandı. Sınava giren öğrenciler, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı, YÖK'ün kararı doğrultusunda 4 Eylül Cumartesi günü yüz yüze olarak gerçekleştirildi.

Yaz okulu sınavının tamamlanmasının ardından sınava katılım sağlayan yüz binlerce aday, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarıiçin bekleyişe geçti.

Bu kapsamda, ''AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu araştırma konusu oldu.

Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF yaz okulu sınavı sonuç tarihi 2021...

AÖF SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

4 Eylül'de düzenlenen AÖF yaz okulu sınavı soruları ve cevaplarının 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yayınlanması bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ancak sonuçların yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce, yani önümüzdeki hafta içinde yayınlanması bekleniyor.

2021 AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ?

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. FF notu olmayan öğrenciler başarılı kabul edilir ve AÖF'ten mezun olabilir.