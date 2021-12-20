Euro
20.4748
10.49%
Dolar
18.1221
9.75%
Altın
1.057
10.86%
Borsa
2.056
-1.35%
Bitcoin
849.860
7.33%
BTXN Coin
39.27
-1.84%
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    AÖL 1. dönem sınav sonuçları: MEB Açık Lise sınav sonuçları açıklandı

    Milli Eğitim Bakanlığı Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde öğrenciler, sonuçları sorguluyor. İşte 1. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 19:18
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 19:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AÖL 1. dönem sınav sonuçları: MEB Açık Lise sınav sonuçları açıklandı

    4-10 Aralık 2021 tarihleri aralığında düzenlenen Açık Öğretim Kurumları sınavlarının tamamlanması ile birlikte gözler AÖL sonuçlarına çevrildi.

    Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek isterken kurum tarafından da resmi açıklama yapıldı.

    AÖL sınav sonuçlarının tarihi adaylara duyurulduğu gibi açıklandı.

    Sınava giren öğrenciler, "AÖL sınav sonucu açıklandı mı, nasıl sorgulanır" merak ediyor. İşte MEB AÖL 1. dönem sınav sonuçları ve detaylar...

    MEB AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI

    Yapılan son dakika duyurusuna göre ' Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem online (Çevrimiçi) sınav sonuçları 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 18.00'de açıklanacaktır.'' ifadeleri yer almıştı.

    Sonuçlar aynı gün ve saatte erişime açıldı.

    Adayların sınav sonuçlarıaolweb.aol.meb.gov.tr adresinden ilan edildi. TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapan adaylar sonuçlarını sorgulayabilecekler.

    AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA

    AÖL 1. dönem sınav sonuçları: MEB Açık Lise sınav sonuçları açıklandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir