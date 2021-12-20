AÖL 1. dönem sınav sonuçları: MEB Açık Lise sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde öğrenciler, sonuçları sorguluyor. İşte 1. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı...

4-10 Aralık 2021 tarihleri aralığında düzenlenen Açık Öğretim Kurumları sınavlarının tamamlanması ile birlikte gözler AÖL sonuçlarına çevrildi.

Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek isterken kurum tarafından da resmi açıklama yapıldı.

AÖL sınav sonuçlarının tarihi adaylara duyurulduğu gibi açıklandı.

Sınava giren öğrenciler, "AÖL sınav sonucu açıklandı mı, nasıl sorgulanır" merak ediyor. İşte MEB AÖL 1. dönem sınav sonuçları ve detaylar...

MEB AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI

Yapılan son dakika duyurusuna göre ' Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem online (Çevrimiçi) sınav sonuçları 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 18.00'de açıklanacaktır.'' ifadeleri yer almıştı.

Sonuçlar aynı gün ve saatte erişime açıldı.

Adayların sınav sonuçları “aolweb.aol.meb.gov.tr” adresinden ilan edildi. TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapan adaylar sonuçlarını sorgulayabilecekler.



