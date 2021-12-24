AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman? 2021-2022 Açık Lise (AÖL) sınav tarihleri belli oldu mu?

AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman? 2021-2022 Açık Lise (AÖL) sınav tarihleri belli oldu mu?

2021-2022 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri, yakında başlayacak. Peki AÖL 2. dönem kayıtları ve kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin başlayacağı tarih, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Lise eğitimine açıktan devam etmek isteyen ve hali hazırda okumaya devam eden öğrenciler, AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor.

Açık lise öğrencileri ve bu kuruma ilk kez kayıt yaptıracak kişiler, tarihlerin yanı sıra ilk kayıt ve kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağını da merak ediyor.

Peki, AÖL 2. dönem kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri hakkında bilgiler...

2021-2022 AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 AÖL 2. dönem kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 olarak belirlenmişti.

Bu yılını kayıtları kapsamında, kısa süre içinde sürecin başlayacağı tahmin ediliyor. Bu hususta bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.