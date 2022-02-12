AÖL sınav tarihleri 2022: Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

AÖL sınav tarihleri 2022: Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

Kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini tamamlayan öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav tarihlerini araştırıyor. Peki 2022 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 11 Şubat 2022 tarihinde sona erdi.

Kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini tamamlayan açık öğretim lisesi öğrencileri, gözünü AÖL 2. dönem sınav tarihlerine çevirdi.

''Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?'' soruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimle birlikte yanıt buldu.

Peki AÖL 2.dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? AÖL 2.dönem sınavları online mı olacak, yüz yüze mi yapılacak? İşte MEB 2021-2022 AÖL 2. dönem sınav tarihleri ve takvimi…

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem Sınavı, 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar online olarak yapılacak.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - 3. Dönem Sınavı, 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

e-Sınav'a katılacak öğrenciler MEB'in belirlediği binaların sınav salonlarında, bilgisayar üzerinden kamera ve gözetmen eşliğinde sınavlara katılacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavları, Sınav Uygulama Takvimi'ne göre online olarak yapılacak.