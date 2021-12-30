AÖL 2. dönem sınav tarihleri 2022: Açık lise AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

AÖL 2. dönem sınav tarihleri 2022: Açık lise AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt tarihleri, açık lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Peki Açık lise AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin başlayacağı tarih, gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor.

Lise eğitimine açıktan devam etmek isteyen ve hali hazırda okumaya devam eden öğrenciler, AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri ile AÖL sınav tarihlerine yönelik sorgulamalarını sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme programları kapsamında hizmet veren Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini adaylarla paylaştı.

Peki, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL 2. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık lise AÖL sınav tarihleri 2022 açıklandı mı? İşte 2021-2022 AÖL 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri hakkında bilgiler...

2021-2022 AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE İLK (YENİ) KAYIT NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt duyurusuna göre AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık Pazartesi günü başladı.

Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi, ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.

2022 AÖL KAYIT YENİLEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

2021-2 Dönemi kayıt yenileme işlemleri, ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini kendileri şahsen Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yaptırabilecek.

E-okulda aktif kaydı olan öğrencilerimizin YENİ KAYIT iş ve işlemleri ise E OKULDA 1. Dönem bittikten sonra Bakanlık tarafından dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra açılacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB 2022 AÖL 2. dönem sınavının ne zaman yapılacağını henüz açıklamadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2021 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde ödemenin görünmemesi kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bu nedenle sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kayıt yenileme sınav ücreti olarak makbuz karşılığında veya banka hesap numarası aracılığı ile 5 TL alacaktır.

Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları gerekmektedir. Kayıt Yenileme Sınav Ücretini Aşağıdaki Şekillerde Yatırabilirsiniz: Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

3- Kayıt yenileme sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'lerinde yatırılmaktadır. ATM'lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait ve doğru olması gerekmektedir.