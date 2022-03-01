AÖL 2. dönem sınavları başladı mı, sınav girişi nasıl yapılır? 2022 AÖL online sınav giriş ekranı

AÖL 2. dönem sınavları başladı mı, sınav girişi nasıl yapılır? 2022 AÖL online sınav giriş ekranı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. dönem sınavları, 1-10 Mart tarihleri arasında yapılacak. Peki 2022 AÖL sınav girişi nasıl yapılır? İşte 2022 AÖL online sınav giriş ekranı

Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrencilerin kayıt olduğu Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için beklenen hafta geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınavları, 1-10 Mart tarihleri arasında yapılacak.

AÖL sınavları, her bir ders için 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek ve sorular çoktan seçmeli 4 seçenekli olacak. Öğrenciler sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman dersin sınavına başlayabilecek.

Açık öğretim sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler, AÖL online sınav girişinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, AÖL sınav girişi nasıl yapılır? İşte 2022 AÖL online sınav giriş ekranı...

2022 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları, aolweb.aol.meb.gov.tr sayfasında 1 Mart 2022 tarihi saat 09:30'dan – 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.





AÖL SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 15 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.

Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır. Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.

Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.

Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar “bir defaya mahsus” sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.

Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci “Sınava Girdi” sayılacak ve derse ait puanı “Sıfır” olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden “Sınava Girmedi” olarak işlem yapılacaktır.

Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir.

Öğrenciler, sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayacaklardır.

Öğrenciler, sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma, görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler yapmayacaklardır. Öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması durumunda sınavı sonlandırılarak geçersiz sayılacaktır.

AÖL ŞİFRENİZİ UNUTTUYSANIZ

Sisteme giriş şifresini unutmuş olan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden ya da (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebilecekler.