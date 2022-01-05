AÖL 2. dönem sınavları online mı yapılacak? 2022 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav tarihlerini açıkladı. Peki AÖL sınavları online mı yapılacak? İşte 2022 AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

Binlerce açık lise öğrencisi, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme süreci devam ederken gözlerini sınav tarihlerine çevirdi.

Sınavlara katılım sağlayacak olan adaylar, son zamanlarda vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle AÖL 2. dönem sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını sorgulamaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav tarihlerini açıkladı. Takvimle tarihleri netleşen sınavların nasıl gerçekleşeceği de belli oldu.

Peki, AÖL 2. dönem sınavları online mı yoksa yüz yüze mi yapılacak? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? İşte 2021-2022 AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

2021-2022 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Sınavları, 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacak.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - 3. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak. Net sınav tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Okulları sınavlarının e-Sınav yöntemi ile yapılacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre e-Sınav olarak yapılacaktır.

Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)"

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2021 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde ödemenin görünmemesi kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bu nedenle sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kayıt yenileme sınav ücreti olarak makbuz karşılığında veya banka hesap numarası aracılığı ile 5 TL alacaktır.

Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları gerekmektedir. Kayıt Yenileme Sınav Ücretini Aşağıdaki Şekillerde Yatırabilirsiniz: Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

3- Kayıt yenileme sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'lerinde yatırılmaktadır. ATM'lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait ve doğru olması gerekmektedir.