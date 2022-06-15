AÖL 3. dönem: Açık lise sınavları ne zaman, online mi?

Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, sınav takvimini araştırıyor. Peki AÖL 3.dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi, hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. döneme ilişkin detaylar gündemde.

Açık lise öğrencileri, 3.dönem sınav takvimine ilişkin ayrıntıları sorguluyor.

Binlerce AÖL öğrencisi, sınavların hangi tarihte ve nasıl yapılacağını merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Açık Lise AÖL sınav tarihleri Temmuz ayında yapılacak.

Peki, AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları yüz yüze mi olacak? İşte konunun detayları...

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. Ancak AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

AÖL sınavları online mi, yüz yüze mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek.