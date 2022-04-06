AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman, belli oldu mu? 2022 MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman, belli oldu mu? 2022 MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt tarihleri, açık lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Peki 2022 Açık lise AÖL kayıt yenileme ne zaman, tarih belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme tarihleri, gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor.

Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri ile AÖL sınav tarihlerine yönelik sorgulamalarını sürdürüyor.

AÖL 3. dönem sınav tarihleri, Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan iş takvimiyle birlikte belli oldu.

Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu, ne zaman? Açık lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte 2021-2022 AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri hakkında bilgiler...

2022 AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme tarihleri konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz 2. dönem kayıt yenileme süreci, 27 Aralık-11 Şubat 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştı. AÖL kayıt yenileme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.

2022 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli oldu.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavları, temmuz ayında düzenlenecek.

Ancak kurum tarafından sınavların temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

2022-2023 AÖL birinci dönem sınavı ise aralık ayında gerçekleştirilecek.