Petrol
107.04
0.38%
Euro
16.12
0.39%
Dolar
14.74
0.19%
Altın
913.37
0.27%
Borsa
2324
-0.08%
Bitcoin
667.027
-2.94%
BTXN Coin
31.74
0.12%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman, belli oldu mu? 2022 MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri

    Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt tarihleri, açık lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Peki 2022 Açık lise AÖL kayıt yenileme ne zaman, tarih belli oldu mu?
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 16:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman, belli oldu mu? 2022 MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri

    Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme tarihleri, gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri ile AÖL sınav tarihlerine yönelik sorgulamalarını sürdürüyor.

    AÖL 3. dönem sınav tarihleri, Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan iş takvimiyle birlikte belli oldu.

    Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu, ne zaman? Açık lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte 2021-2022 AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri hakkında bilgiler...

    2022 AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

    Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme tarihleri konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Geçtiğimiz 2. dönem kayıt yenileme süreci, 27 Aralık-11 Şubat 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştı. AÖL kayıt yenileme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman, belli oldu mu? 2022 MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri #1

    2022 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli oldu.

    Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavları, temmuz ayında düzenlenecek.

    Ancak kurum tarafından sınavların temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

    2022-2023 AÖL birinci dönem sınavı ise aralık ayında gerçekleştirilecek.


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de bir araçta 90 parça tarihi eser bulundu
    3. Sayfa

    İzmir'de bir araçta 90 parça tarihi eser bulundu

    Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi
    Magazin

    Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

    Ulaştırma Bakanlığı, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yalanladı
    Gündem

    Ulaştırma Bakanlığı, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yalanladı

    Görüş Bildir