AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2022: MEB AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?

AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2022: MEB AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, yüz yüze mi yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. ve 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler AÖL 3. dönem sınavlarına çevrildi. Peki 2022 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 11 Nisan'da başladı.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme başvurularını henüz tamamlamayanlar, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor.

Öte yandan AÖL 3. dönem sınav tarihleri de açık lise öğrencileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.

Peki 2022 MEB AÖL kayıt yenileme nişlemleri ne zaman bitecek? AÖL 3.dönem kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2022 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2022 AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

2022 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı sınav takvimini yayınladı.

AÖL takvimine göre; MEB tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

Ancak AÖL 3. dönem sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

2022 AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan – 29 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler, 30 Haziran 2005 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemi yaptırabilecekler. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar 3'üncü dönem sınavına katılım sağlayamayacak.





AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?

Öğrenci, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- Kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankaların ATM'lerinde yatırılmaktadır. ATM'lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

2- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

3- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait ve doğru olması zorunludur.