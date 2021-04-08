AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? 2021 MEB 3. dönem Açık Lise sınav tarihleri..

Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 'AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?' sorusunu gündeme taşıdı. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

2020-2021 eğitim yılı AÖL ikinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok öğrenci, gözlerini AÖL 3. dönem sınavlarına çevirdi.

MEB tarafından açıklanan takvime göre, 3. dönem sınav tarihini merak eden adaylar, bu kapsamdaki bilgileri sorguluyor.

Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte, 2020-2021 eğitim yılı MEB Açık Lise sınav takvimi..

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz aylarda MEB tarafından yayımlanan sınav uygulanma takvimine göre, AÖL 3. dönem sınavlarının temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor.

Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle söz konusu sınavın ertelenme ihtimali bulunuyor.