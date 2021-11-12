Milli Eğitim Bakanlığı, açıköğretim lise öğrencileri için 8 dönem şartı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Peki AÖL 8 dönem şartı kalktı mı, kaç senede mezun olunacak? İşte AÖL mezuniyet şartları..

Açıköğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören yüz binlerce öğrenciye müjdeli haber geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama ile mezuniyette 8 dönem şartının kaldırıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, liselerde Aralık ayında düzenlenecek olan sınavlara katılım sağlayacak olan 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyetleri için gerekli olan şartın kaldırıldığı bilgisi yer aldı.

Bu gelişmenin ardından AÖL mezuniyet şartları araştırılmaya başlandı. ''Açıköğretim lisesi AÖL 8 dönem şartı kalktı mı, kaç senede mezun olunacak?'' sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Peki, açık lise mezuniyet şartları neler? AÖL'den nasıl mezun olunur? Açıköğretim lisesi AÖL 8 dönem şartı kalktı mı, kaç senede mezun olunacak İşte cevaplar... .

AÖL 8 DÖNEM ŞARTI KALDIRILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, açık öğretim liselerinin aralık ayında yapılacak sınavlarına girecek 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyeti için gerekli 8 dönem şartının kaldırıldığı bildirildi.

18 yaş altı için ise mezuniyet için gereken 8 dönem şartının aranmasına devam edileceği belirtildi.

Bu kapsamda, açık öğretim liselerinde mezuniyet için gereken diğer şartları tamamlayan 18 yaş altı öğrencilerin, akranları ile aynı sürede mezun olabilmeleri amacıyla daha önceden uygulanan mezuniyet için gereken 8 dönem şartının aranmasına devam edilecek.

18 yaş ve üstü öğrencilerin mezun olabilmesi için gereken 8 dönem şartı ise kaldırılacak. Bu öğrenciler için bundan sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde mezuniyet şartı, 5 dönem olarak uygulanacak.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI

18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması,

Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekir.

Sekiz dönemde mezun olamayan öğrenciler mezuniyet şartlarını tamamlayıncaya kadar öğrenimlerine devam ederler. Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur.