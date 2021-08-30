AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2021 Açık Lise (AÖL) ek sınav sonuçlarında!

AÖL ek sınavlarının 29 Ağustos 2021 tarihinde sona ermesinin ardından gözler AÖL ek sınav sonuçları için MEB'den yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavları, 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlendi.

Bu tarihlerde sınava katılamayan adaylar için organize edilen ek sınavlar da 27-29 Ağustos 2021 tarihlerinde tamamlandı.

Sınavların tamamlanmasınına ardından gözler, AÖL ek sınav sonuçlarına çevrildi. AÖL ek sınav sonuçları, MEB tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından öğrenci şifre ve T.C kimlik numarası ya da öğrenci numarası ile erişimde olacak.

Peki AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 Açık Lise (AÖL) ek sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçları için gözler artık Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Ancak AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

AÖL ek sınav sonuçlarının 15 günlük süre içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yapılan açıklama sonrası AÖL ek sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/ üzerinden yayınlanacak.