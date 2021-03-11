AÖL ikinci dönem sınavları ne zaman? MEB 2. dönem Açık Lise sınav tarihleri..

AÖL ikinci dönem sınavları ne zaman? MEB 2. dönem Açık Lise sınav tarihleri..

Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, ikinci dönem yapılacak olan sınavlara dair araştırmalarını sürdürüyor. MEB tarafından yapılan açıklamada ikinci dönem sınav tarihleri açıklandı.

Birinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok öğrenci, internet üzerinden 2. dönem sınavları için araştırmalarına başladı.

AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi ile belli oldu.

Lise eğitimini açıktan tamamlayan binlerce AÖL öğrencisi ilk dönem sınavlarında olduğu gibi 2. dönem AÖL sınavlarına da online katılım sağlayacak.

Peki AÖL ikinci dönem sınavları ne zaman? İşte son gelişmeler..

AÇIK LİSE İKİNCİ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yaptı.

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanan Selçuk, " 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." dedi.

Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacak. 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.