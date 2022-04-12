AÖL kayıt yenileme tarihleri 2022: MEB AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AÖL kayıt yenileme tarihleri 2022: MEB AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 11 Nisan itibarıyla başladı. Peki 2022 MEB Açık Lise AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme başvuru tarihleri açıklandı.

MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre, AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan 2022 Pazartesi itibarıyla başladı.

Akabinde lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, AÖL kayıt yenileme işlemleri hakkında bilgi almak için araştırmalarını hızlandırdı.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Peki 2022 Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2022 MEB AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri ve tüm detaylar...

2022 AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri ve ücreti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme başvuru kılavuzunu yayınlandı.

Kılavuz ile birlikte AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri de belli oldu. 11 Nisan 2022 tarihinde başlayan kayıt yenileme işlemleri, 29 Nisan 2022 tarihinde mesai bitimine kadar yapılacak.

Başvurular, İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine yapılabilecek.

2022 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlendi. 50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır.





AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

1 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan 3. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerden, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi (17) yaşını doldurmuş, on sekiz (18) yaşından gün almış olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimizden 30 Haziran 2005 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar III. Dönem sınavına katılamaz.

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

AÖL kayıt yenileme sınav ücreti nasıl ödenir?

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- Kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankaların ATM'lerinde yatırılmaktadır. ATM'lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

2- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

3- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait ve doğru olması zorunludur.